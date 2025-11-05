Bolu Belediyesi'nin kararıyla, yere çöp ve izmarit atanlara ceza 152 bin 895 liraya çıkarıldı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içme yasağı getirileceğini duyurdu.

Bolu Belediyesi, meclis toplantısında Zabıta Müdürlüğü'nün yetkilerini artırdı. ‘Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin güncel ihtiyaçlara uyarlanması’ maddesi oybirliğiyle onaylandı.

152 BİN 895 TL’YE ÇIKTI

Bu kararla Bolu Zabıtası'na, kamu düzeni ve kent estetiğini korumak için daha geniş denetim yetkisi sağlandı. Yeni yönetmelikte, yere izmarit veya çöp atanlara eskiden 14 bin TL olan ceza, 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Karar, Bolu Belediyesi tarafından açıklandı.

ÇOCUK PARKLARINDA SİGARA YASAĞI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısındaki konuşmasında, çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek, “Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz.

Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. ‘Kendiniz başlayın’ diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz” dedi.