Yerel seçim öncesi terörist Öcalan çağrı yapacak iddiası. Bomba patladı

Haberler.com’un paylaştığı kulis bilgisine göre İmralı Adası’nda tutuku halde bulunan bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün hedeflerinde sapmalar olduğu ve son dönemde TSK tarafından yapılan operasyonları gerekçe göstererek PKK’ya teslim ol çağrısında bulunacak.

KANDİL’E TALİMAT İLETMİŞ

Haberler.com’un edindiği kulis bilgisinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan Kandil’e talimat iletti ve örgütün tepe noktasında bulunan isimlere ihtiyaç duyulacağı için PKK’nın silahlı faaliyetlerine devam etmesi halinde TSK ve MİT’in son dönemde yaptığı operasyonlarla yaşanan kayıpların daha da artacağına dair düşüncelerini belirtti.

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE ‘TESLİM OLUN’ ÇAĞRISI

Edinilen kulis bilgisinde Öcalan’ın, PKK’ya yerel seçimler öncesinde “Teslim olun” çağrısı yapacağı ve önümüzdeki günlerde kapsamlı çağrı ile bu mesajı kamuoyuyla paylaşacağı ifade edildi.

AKILLARA TEKRARLANAN İBB SEÇİMİ GELDİ

Haberler.com’un paylaştığı bu kulis bilgisinden sonra akıllara tekrarlanan İBB seçimlere geldi. İBB seçimlerinin tekrarı öncesinde 20.06.2019 tarihinde Akademisyen olan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı’da PKK elebaşı Öcalan ile görüşmüş ve İmralı Adası’ndan Öcalan’ın yazdığı bir mektup ile gelip, İBB seçimlerinde HDP’ye tarafsızlık çağrısında bulunmuştu.