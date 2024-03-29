Yerel seçime günler kala AKP’deki korku ortaya çıktı. Kulislerden sızdı

Yerel seçime sayılı günler kala kulislerden yeni bilgiler sızdı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un mal varlığını açıklaması sonrası Mansur Yavaş ile arasındaki farkı kapatma hayallerinin suya düştüğünü vurgularken “Siyasi kulislerde, 'Mülk Allah’ın değil, AKP’lilerinmiş' göndermelerine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Babacan bugünkü köşe yazısında AKP’nin garanti olarak gördüğü Anadolu illerinde bile oy kaybı yaşandığını belirterek, “Seçmen bize ders verecek” değerlendirmesi yapan AKP’lilerin bulunduğunu vurguladı.

Nuray Babacan’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ankara başka bir hikaye. Zaten AKP adayı Turgut Altınok’un kazanma şansı olmadığı, partide ilk günlerden satın alındı. Ancak Altınok’un tartışmalı kişiliği partiye sadece Ankara’da değil, Türkiye genelinde zarar verdi. Altınok’un 'Mülk Allah’ın' sözünün ardından ortaya çıkan serveti, tüm AKP’li adaylarla ilgili imaj oluşturdu. Siyasi kulislerde, 'Mülk Allah’ın değil, AKP’lilerinmiş' göndermelerine neden oldu.

Bu süreçten sonra AKP yönetiminin CHP adayı Mansur Yavaş’la olan farkı kapatma düşleri de suya düştü. Mal varlığı tartışmalarından önce partide yapılan ilk anketlerde, Yavaş ile Altınok arasında 15 puan olduğu belirtilmiş, birkaç hafta sonra da bu farkın, 11 puana düşürüldüğü savunulmuştu. AKP’liler, bundan daha iyisini düşünemez oldu.

Anadolu illerinin durumu da her sohbetin konusu. Tekrar tekrar iller masaya yatırılıyor. AKP’nin alması banko görülen Anadolu illerinde bile oy kaybının yaşanacağı kabul ediliyor. Anadolu’daki oy kayıplarının AKP’nin oylarını yüzde 30-32 bandına çekeceğini iddia edenler var. 'Seçmen bize ders verecek' değerlendirmesi yapan AKP’liler bulunuyor.”