Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak

Türkiye’de 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Öte yandan oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.
Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve muhtar adaylarının belli olacağı seçime 4 gün kaldı.
Türkiye’de seçim yasalarına göre, oy kullanmama cezası bulunuyor.
Eğer vatandaş oy kullanmaya gitmezse para cezası veriliyor.
Ceza Yüksek Seçim Kurulu tarafından veriliyor.
2010 yılında yapılan açıklama ise oy kullanmama cezası 22 TL olarak duyurulmuştu.
2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak açıklanmıştı.
31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde ise ne kadar bir cezai işlemin uygulanacağı YSK tarafından henüz açıklanmadı.