Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak

Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak
Kaynak: Haber Merkezi
31 Mart Pazar günü oy kullanmaya gitmeyeceklere para cezası verilecek. İşte en son açıklanan cezanın miktarı…
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 1

Türkiye’de 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Öte yandan oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 2

Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve muhtar adaylarının belli olacağı seçime 4 gün kaldı.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 3

Türkiye’de seçim yasalarına göre, oy kullanmama cezası bulunuyor.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 4

Eğer vatandaş oy kullanmaya gitmezse para cezası veriliyor.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 5

Ceza Yüksek Seçim Kurulu tarafından veriliyor.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 6

2010 yılında yapılan açıklama ise oy kullanmama cezası 22 TL olarak duyurulmuştu.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 7

2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak açıklanmıştı.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 8

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde ise ne kadar bir cezai işlemin uygulanacağı YSK tarafından henüz açıklanmadı.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 9

Öte yandan oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.

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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 10
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 11
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 12
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 13
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 14
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Yerel seçimlerde oy kullanmayacaklar buna razı olacak 15
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