Bunları yapanların oyları geçeriz sayılacak

31 Mart Pazar günü Türkiye sandığa gidip oy kullanacak. Oy bazen bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor.
GEÇERSİZ KALACAK DURUMLAR
Oyların hangi durumlar geçerli veya geçersiz olacağı belirlendi.
Aynı renkte olmayan oy pusulaları.
Mühür olmayan pusulalar.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulalar.
Boş bırakılmış oylar.
Birden fazla parti veya adaya basılan oylar.
Bütünlüğü bozulan yırtık oy pusulaları
Karalanmış oy pusulaları.
BU DURUMLARDA GEÇERLİ OLACAK
Oy baskısının arka kısma bulaşması.
Oy tercihinin kutucuktan dışarı taşması.
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