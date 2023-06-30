Yerinden çıkan rögar kapağı faciaya neden oluyordu

Bağcılar'da yerinden çıkan rögar kapağına çarpan hafif ticari araç az daha takla atıyordu. Kaza sonrası duramayan araç üç otomobile çarptı.

Yerinden çıkan rögar kapağı faciaya neden oluyordu

Bağcılar'daki olay 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rögar kapağı temizliği yapan İSKİ ekipleri, temizlemek için kanala basınçlı su verdi. Basıncın etkisiyle yol üzerinde bulunan bir rögar kapağı yerinden çıktı. O sırada sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü, yerinden çıkan rögar kapağını fark etmedi. Rögar kapağına çarpan araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ARAÇ ÜSTÜNDEN GEÇİNCE HAVAYA KALKTI"

Görgü tanığı Burhan Güloğlu, "Rögar temizliği vardı burada, içini temizliyorlardı. İkinci rögar kapağında, basınçtan kaynaklı havalanma oldu. Sallanıyordu o sırada. Araç üstünden geçince birden havaya kalktı. Sonra 3 tane araca çarptı. Maddi hasar oluştu, yaralı yoktu. Sonra polis geldi. Ekipler geldi yolu yaptılar" dedi. (DHA)

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