Yerli girişim Shark Gitar 2.5 milyon Euroluk yatırım aldı

Shark Gitar'ın arkasında gitarist ve girişimci Cem Köksal ve kurucu ortakları Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balci var. Shark Gitar, patentli metal bileşenleri ve tasarımı, zengin ve kuvvetli sesi, değiştirilebilir sap, gövde ve manyetikleri, efekt pedalları takılabilen modüler yapısıyla yeni bir inovasyon sunuyor.

Shark Gitar, Nisan ayında Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük müzik şovu NAMM Show'da ilk 20 gitarını tanıttı ve büyük ilgi gördü. Cem Köksal, elektro gitarın dünya çapında en çok satan ve bilinen müzik aleti olduğunu, Shark Gitar'ın da 6 farklı patentiyle sektörde fark yaratacağını söyledi.

Köksal, aldıkları yatırımla Antalya'da fabrikalarını tamamlayacaklarını, 2024 sonbaharında sipariş teslimlerine başlayacaklarını, küresel yüksek kalite elektro gitar pazarının %10'unu hedeflediklerini, bas gitar, amfi ve pedal üretimlerine de gireceklerini belirtti. Köksal, Shark Gitar'ın bir hobiden başlayıp çok büyük hedefleri olan bir proje olduğunu, Türkiye'nin üretime, sanayiye, yüksek katma değerli ürünlere ihtiyacı olduğunu, bu konuda gurur duyduklarını ve ülkelerine faydalı olacaklarını ifade etti.

Shark Gitar yatırımcılarından Nevzat Aydın, daha önce yazılım tabanlı projelere yatırım yaptığını, Shark Gitar'ın ise somut, elle tutulan bir ürün olduğunu, Türkiye'den çıkan çok ciddi bir başarı hikayesi olacağına inandığını söyledi. Shark Gitar kurucu ortaklarından Bayram Tekçe, ülkemize ilham verecek bir proje yaptıklarını, Türk gençlerine ilham vermek istediklerini, böyle fikirlere sahip olan gençleri desteklemek gerektiğini dile getirdi. Neo Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, müziği, sanayiyi ve inovasyonu bu kadar güzel bir şekilde buluşturan Shark Gitar kurucu ekibine yatırım yapmaktan çok heyecanlı olduğunu, müziğe dair bir yatırımın çok keyifli olduğunu söyledi. Neo Portföy kurucu ortağı Mustafa Doğan da, hem finans sektörü içerisinde birisi hem de amatörce gitar çalan birisi olarak, Shark Gitar projesinde bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Shark Gitar kurucu ortaklarından Bahtiyar Balci ise, Shark Gitar'ın bir hayal projesi olduğunu, yıllar içerisinde gereken altyapıyı oluşturduklarını, Ar-Ge sürecini başarıyla tamamladıklarını, şimdi üretim ve pazarlama süreçlerine odaklandıklarını, Shark'ı dünyaca tanınan bir müzik enstrümanları markası haline getireceklerini söyledi.

Shark Gitar almak isteyenler 2024 sonbahardan itibaren anlaşmalı müzik mağazalarından veya sharkguitars.com sitesinden istedikleri gitarı tasarlayıp sipariş verebilecekler. Ayrıca yeni gövde, sap veya manyetik gibi farklı bileşenler de satın alıp gitarlarını kişiselleştirebilecekler. Bu uyumluluk platformunun adı Ocean Environment.