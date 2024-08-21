Yerli markalar turkishemarket.com ile dünya çapında büyüyecek

Doksanlı yılların sonunda hayatımıza giren ve alışveriş deneyimini kolaylaştıran e-ticaret sektörü genişlemesini sürdürüyor. Statista verilerine göre 2024 yılı sonu itibariyle e-ticaret gelirlerinin 4 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Hızla büyüyen sektör, aynı zamanda yeni girişimlerin çıkmasına da fırsat tanıyor. Yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerin hayata geçirdiği turkishemarket.com, yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın 143 ülkesine ulaştırmayı hedefliyor.

“AMACIMIZ TÜRK ÜRETİCİLERİN GLOBAL PAZARLARLA BULUŞMASINA KOLAYLAŞTIRMAK”

turkishemarket.com Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altun, “Amacımız, Türkiye’deki üreticileri dünya pazarlarıyla buluşturmak ve bu alandaki engelleri ortadan kaldırarak süreçleri kolaylaştırmak. turkishemarket.com platformu üzerinden 143 ülkeye açılma olanağı sunuyoruz. Bu sayede Türk ürünlerinin global ölçekte tanınmasına aracılık ediyoruz. Bu adım, Türk markalarının dünya genelinde bilinirliğini artırma ve ülkemizin üretim gücünü daha geniş kitlelere ulaştırma yönünde önemli bir fırsat sunuyor. Türk ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyi hayata geçirirken, önümüze çeşitli zorluklar çıkmış olsa da asla vazgeçmedik ve bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Platformun işleyişine dair detaylara değinen Bünyamin Altun, “turkishemarket.com’un hedef kitlesini, dünyanın dört bir yanında Türk menşeili ürünlere ulaşmak isteyen kişiler olarak tanımlayabiliriz. Sadece farklı ülkelerde yaşayan Türkleri hedeflemiyoruz, aynı zamanda seyahatler, Türk dizileri ve internet sayesinde kültürümüzü tanıyan insanların da istedikleri ürünlere ulaşmasına aracılık ediyoruz. Türk üreticiler tarafından platformumuza eklenen ürünler, 8 dilde dünyanın 143 ülkesindeki insanların beğenisine sunuluyor. Tohumlarını 2022 yılında attığımız bu e-ticaret girişimi 2024 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyetlerine başladı. Uzun süren ve titiz çalışmalar sonunda kargo altyapısından, e-ticaret yazılımına kadar her konuyu en efektif şekilde işler hale getirdik” şeklinde konuştu.

“AĞIR KOMİSYONLARLA ÜRETİCİYİ MAĞDUR EDENLERE ALTERNATİF OLUYORUZ”

turkishemarket.com Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altun, “Şu an e-ticaret sektörünün en büyük sorunlarından biri, online pazaryerlerinin talep ettiği ağır komisyon oranları. Bizler fahiş listeleme ücretleri, komisyon oranları veya ekstra bedeller talep etmiyoruz. Hatta platforma üye olmak da ücretsiz. Bu yola çıkarken önem verdiğimiz şeylerden biri de ağır komisyonlarla üreticileri mağdur edenlere karşı bir alternatif oluşturabilmekti, sanırım bunu başardık. Şu an Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Türkçe olmak üzere 8 dilde hizmet versek de yakında hizmet verdiğimiz dilleri daha da artırarak etki alanımızı genişleteceğiz. Bu da bizleri daha da tercih edilebilir bir platform haline getirecek” açıklamasını yaptı.

“ODAĞIMIZDA AVRUPA, TÜRK CUMHURİYETLERİ VE ORTADOĞU VAR”

Odaklandıkları bölgelerden de bahseden Bünyamin Altun, “Şu an için Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri etkimizin yüksek olduğu bölgeler. İlerleyen dönemde etki alanımızı genişletmek ve dünyanın diğer coğrafyalarına da açılmak istiyoruz. Özellikle Türk dizileri sayesinde ciddi bir bilinirliğe sahip olduğumuz Güney Amerika coğrafyasının Türk ürünleri için adeta bir cennet olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.