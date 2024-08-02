Yerli taze makarna markası global pazara açılıyor

Uluslararası bir araştırma, makarna yemenin mutlu verdiğini gösteriyor. Geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken yerli taze makarna markası, global pazara açılışını kutlamak ve yeni kurumsal kimliğini tanıtmak için bir lansman düzenledi.

Sonsuz çeşitliliği ve lezzetiyle herkes tarafından sevilen makarna, yenilikçi üretimlerle farklı damak zevklerine hitap ediyor. Uluslararası Makarna Örgütü’nün paylaştığı, Milano IULM Üniversitesi tarafından vücut fonksiyonlarının değerlendirildiği çalışmada, kişilerin makarna yerken mutlu oldukları kaydedildi. 2022’de Korhan Şen tarafından kurulan ve kısa sürede büyüyerek 10 şubeye ulaşan taze makarna markası Yummy Cheese Pasta, global pazara açılma süreçlerini taçlandırmak amacıyla Sapanca’da bir lansman gerçekleştirdi. Lansmanda markanın gelecek planları anlatılırken, kurumsal kimliği ve yeni logosu tanıtıldı.

Kuruldukları günden itibaren markanın temel değerleri arasında kalite, lezzet ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı amaçladıklarını dile getiren Yummy Cheese Pasta Kurucusu Korhan Şen, “Lansmanımızda tanıtımını yaptığımız yeni logomuz, modern ve şık tasarımıyla markamızın vizyonunu yansıtıyor. Düzenlediğimiz lansman markamızın gelişim sürecini ve gelecekteki hedeflerini paylaşmak için de önemli bir platform oldu. Ulusal pazarda sergilediğimiz iddialı duruşumuzu global pazarda da hedefliyoruz” dedi.

“Makarna severler için yenilikçi ürünler: Kornet Pizza ve Fettuccini Makarna”

“Katılımcılarımızı Sapanca’nın eşsiz doğasıyla buluşturarak inanılmaz bir deneyim sunduk” diyen Korhan Şen, “Etkinliğin en heyecan verici anlarından biri ise yeni ürünümüz kornet pizza ve ana ürünümüz olan fettuccini makarna ve soslarının tanıtımı oldu. Kornet pizza, geleneksel pizza lezzetini farklı bir sunumla birleştirerek, pizzaseverlere yepyeni bir deneyim sunuyor. Fettuccini makarna ve sosları ise özenle hazırlanan ambalajlarıyla raflarda yerini alıyor. Bu yeni ürünler, Yummy Cheese Pasta'nın lezzet yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

“Lezzetimizi dünyanın dört bir yanına taşıyacağız”

Türkiye’deki büyüme stratejisi kapsamında yeni şubelerinin Ankara, Erzincan, Sivas ve Tokat'ta açılacağını duyuran Yummy Cheese Pasta Kurucusu Korhan Şen, “Açılacak yeni şubelerle, markamızın lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, yurt dışına açılma planlarımız doğrultusunda Irak, İran ve ABD'de master franchise anlaşmaları imzaladık. Global pazarda da yerimizi alarak lezzetimizi dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimize her zaman en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz”

Korhan Şen sözlerini şu şekilde tamamladı: “Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak lezzetli ve yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz. Yeni logo ve kurumsal kimliğimizle hem yerel hem de global pazarda büyümeye ve markamızı daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlıyız. Gelecek dönemde, Ar-Ge çalışmalarımıza hız vererek, müşterilerimize her zaman en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Markamızın başarı hikayesi, yenilikçi vizyonu ve güçlü değerleriyle devam edecek. Etkinliğimize katılan tüm misafirlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu özel günümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza ve iş ortaklarımıza minnettarız.”