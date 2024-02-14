Yerli teknoloji firmaları Innogate ile İngiltere pazarına açılacak

Teknoloji firmalarının yereldeki başarısını global pazarlarda da sürdürmesini sağlamak amacıyla İTÜ ARI Teknokent tarafından yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında yerli teknoloji firmaları İngiltere pazarına açılacak. Nisan 2024’te başlaması planlanan programa başvurular 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

229 FİRMA POTANSİYEL MÜŞTERİYE ERİŞİM FIRSATI YAKALADI

Program kapsamında 229 yerli teknoloji firması global pazarlarda potansiyel müşteriye erişim fırsatı yakaladı. 2014 yılından bu yana yürütülen programdan bugüne kadar 131 firma programın global fazından faydalandı ve ABD pazarına açılan 118, İngiltere pazarına ise açılan 13 firmanın program sonrası aldıkları toplam yatırım tutarı 41 milyon dolara ulaştı.

2024 YILINDA HEDEF YATIRIMCI AĞINI GENİŞLETMEK

10 yıldır gerçekleştirilen program kapsamındaki çalışmalar hakkında detayları paylaşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ ARI Teknokent olarak farklı aşamalardaki teknoloji tabanlı girişim ve Ar-Ge şirketlerine katkı sunacak birçok program ve platform sağlıyoruz. Bu kapsamda ‘Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’mız 2014 yılından bu yana, çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Programda olan bu firmalar küresel pazarlardaki ölçeğini 4 kat artırdı, ABD’de ise 15 kat ihracat artışı sağladı. Küresele açılmak ve ölçeğini büyütmek isteyen tüm yerli teknoloji şirketlerini yeni dönemde programımıza davet ediyoruz. Yine firma ve girişimlerimizin küreselleşmelerine katkı sunmak amacıyla 2024 yılında Fransa, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere daha da büyüteceğimiz Avrupa dolaşım programı ve küresel ölçekte lider üniversite, kuluçka ve yatırımcı ağımızı genişletmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

SON İKİ HAFTADA FİRMALAR İNGİLTERE'YE GİDİYOR

İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Ekosistemi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Arzu Eryılmaz da, “Innogate programımızda, altı haftalık hazırlık dönemi sonrasında yedinci ve sekizinci haftada, hep birlikte İngiltere’ye giderek firmalarımızı oradaki iş ağımızla tanıştırıyoruz. Pazara giriş yapmak isteyen firmalarımızın başarısı için kritik önemdeki partnerlerimiz, uzmanlarımız ve mentorlarımızla yuvarlak masa toplantılarında firmalarımızı buluşturuyor, birebir koçluklar organize ediyor ve firmaların pazarı tanımasını ve kendi potansiyel müşterileri ile görüşmelerini sağlıyoruz. En önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan London Tech Week’e katılımlarını sağlıyoruz. Sekiz haftanın sonunda firmalarımız, İngiltere pazarına giriş stratejilerini geliştirmiş, ardından bu stratejileri pazarda uygulama imkanı elde etmiş ve de çok güçlü bağlantılar elde etmiş oluyorlar” diye konuştu.