Vodafone’un bütçe dostu tarifesi kazandırıyor

Vodafone, müşterilerine yenilikçi kampanyalar sunmaya devam ediyor. Vodafone, Vodafone Pay ve Vodafone tarifelerinin güçlerini birleştirdiği yeni Bütçe Dostu Tarifeler kampanyası kapsamında, faturalı ve faturasız Bütçe Dostu Tarifelerine gelen müşterilerine 6 ay boyunca Vodafone Pay uygulamasındaki “Vodafone Cüzdanım” üzerinden tanımlanacak 100 TL hediye, faturalı Bütçe Dostu Tarifelerine gelen müşterilerine ise 12 aylık kontrat süresi boyunca tanımlayabilecekleri ve fatura aşımını önleyen Durma paketini hediye ediyor.

YENİLİKÇİ KAMPANYALARLA MÜŞTERİLERİNİN YANINDA

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte müşterilerimizin bütçe hassasiyetinin arttığını görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar, müşterilerin operatör tercihlerinde fatura aşım kontrolü olması, uygun teklifler sunulması, tarifenin ekonomik olması, ek faydalar verilmesi, tekliflerin kolay anlaşılması gibi nedenlerin rol oynadığını gösteriyor. Bu doğrultuda, Vodafone’a yeni gelen müşterilere yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile ekonomik faydalar sağladığımız bir tarife portföyü geliştirdik. Yeni faturalı ve faturasız Bütçe Dostu Tarifelerimize gelen müşteriler Durma özelliği sayesinde faturasında sürprizlerle karşılaşmadığı gibi 6 ay boyunca 100 TL hediye kazanıyor. Vodafone olarak, yenilikçi kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AYLIK 100 TL HEDİYE EDİLİYOR

Vodafone’un yeni Bütçe Dostu Tarifeler kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, aktivasyon sonrasında kişisel dijital asistan TOBi aracılığıyla ücretsiz Durma paketini tanımlayabiliyor. Durma özelliği sayesinde faturalı tarifelerde aşım olmuyor ve müşteriler 12 aylık kontrat süresi boyunca fatura şoku yaşamıyor. İster faturalı, ister faturasız Bütçe Dostu Tarife alan müşteriler 6 ay boyunca 100 TL kazanıyor. Müşteriler, Vodafone Pay uygulamasındaki 100 TL’sini kazanmak için kullanacağı kodu TOBi’den alıyor. Faturalı Bütçe Dostu Tarife veya faturasız Bütçe Dostu Kolay Paket alan müşteriler 6 ay boyunca aylık 100 TL hediyesini Vodafone Pay içindeki “Cüzdanım”dan alıyor. Vodafone Pay Cüzdanım ile cep telefonu fatura ödemesi yapılabiliyor, Kolay Paket yüklenebiliyor, İstanbulkart’a bakiye yüklenebiliyor, doğalgaz/su/elektrik gibi temel ev faturaları ödenebiliyor ve Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden alışveriş yapılabiliyor.