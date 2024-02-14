Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının belirtildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Moskova Borsası’nda işlemler sunucu sorunları sebebiyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.