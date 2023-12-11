Yerlikaya duyurdu. 81 ilde Çember-8 Operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “81 ilde eş zamanlı yürütülen Çember-8 Operasyonları’nda aranan 4 bin 951 kişi yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda dolaşmalarına göz yummayacağız. Ailelerimizin huzurunu bozmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

Yerlikaya, ayrıca şu bilgileri verdi:

“0-5 yıl arasında aranan 4 bin 880 kişi, 5-10 yıl arasında aranan 53 kişi, 10 yıl ve üzerinde aranan 18 kişi yakalandı. Hırsızlık suçundan 536 kişi, dolandırıcılık suçundan 257 kişi, yağma suçundan 101 kişi, adam öldürme suçundan 55 kişi, cinsel suçlardan 55 kişi olmak üzere diğer suçlardan 4 bin 951 kişi Çember-8 operasyonlarında ele geçirildi. 81 ilde eş zamanlı yürütülen Çember-8 Operasyonları’nda bu kişiler, yol kontrolü, ev ve iş yeri araması, kimlik sorgulaması gibi yöntemlerle yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonları yürüten Valilerimize, Kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanlarımıza, İl Emniyet Müdürlerimize, Sahil Güvenliğimize, operasyona katılan polislerimize, jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin duası ve desteği sizinledir. Arananları bulup adalete teslim etmekte kararlıyız.”