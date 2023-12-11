Yerlikaya duyurdu. 81 ilde Çember-8 Operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört günde 81 ilde gerçekleşen Çember-8 Operasyonları’nda aranan 4 bin 951 kişinin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Yerlikaya duyurdu. 81 ilde Çember-8 Operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “81 ilde eş zamanlı yürütülen Çember-8 Operasyonları’nda aranan 4 bin 951 kişi yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda dolaşmalarına göz yummayacağız. Ailelerimizin huzurunu bozmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

Yerlikaya, ayrıca şu bilgileri verdi:

“0-5 yıl arasında aranan 4 bin 880 kişi, 5-10 yıl arasında aranan 53 kişi, 10 yıl ve üzerinde aranan 18 kişi yakalandı. Hırsızlık suçundan 536 kişi, dolandırıcılık suçundan 257 kişi, yağma suçundan 101 kişi, adam öldürme suçundan 55 kişi, cinsel suçlardan 55 kişi olmak üzere diğer suçlardan 4 bin 951 kişi Çember-8 operasyonlarında ele geçirildi. 81 ilde eş zamanlı yürütülen Çember-8 Operasyonları’nda bu kişiler, yol kontrolü, ev ve iş yeri araması, kimlik sorgulaması gibi yöntemlerle yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonları yürüten Valilerimize, Kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanlarımıza, İl Emniyet Müdürlerimize, Sahil Güvenliğimize, operasyona katılan polislerimize, jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin duası ve desteği sizinledir. Arananları bulup adalete teslim etmekte kararlıyız.”

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag1.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag2.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag3.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag4.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag5.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag6.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag7.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag8.jpg

yerlikaya-duyurdu-81-ilde-cember-8-operasyonu-4-bin-951-firari-yakalandi-yenicag10.jpg

İlgili Haberler
Deprem yardımı sözü veren babayiğitler naylon çıktı. Bakan Yerlikaya paraların nerede olduğunu açıkladı
Bakan Yerlikaya özellikle dikkat çekti. 'İhbar kabul ediyoruz'
İskoçlar çetesi çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya’dan kayıp denizcilerle ilgili açıklama geldi. Günlerdir aranıyorlardı
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı Gündem
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu Gündem
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı Spor
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü Dünya
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış Gündem
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış