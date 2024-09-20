Yerlikaya'nın doktoruna yapılan silahlı saldırıda tahliye kararı

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre 2023 yılının sonunda Bakan Yerlikaya’nın doktoru olan Ali Kerim Diler’e silahlı bir saldırı yapıldı. Bu kapsamda 2024 yılının Mart ayında yapılan operasyonda 12 kişi tutuklandı. Açılan soruşturmada Ahmet ve Cüneyt Yakut’un örgüt lideri olduğu öne sürülerek bir iddianame düzenlendi. Cüneyt Yakut 11 Eylül’de düzenlenen operasyonda tahliye edildi. Ancak Ahmet Yakut ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.

23 KİŞİ YARGILANIYOR

Düzenlenen iddianamede 23 kişi şüpheli olarak yargılanıyor. Yakutların yağma ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri iddiası ile 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

TELEFON DİNLEMESİNE ORTAYA ÇIKTI

Devam eden soruşturmada yapılan ortam dinlemesinde sanık Ahmet Yakut’un, sanık S.K ile yaptığı telefon görüşmesinde "Daha 20 gün önce doktoru vurdurdum. Bakan'ın arkadaşıydı, İçişleri Bakanı. Bizden yakaladılar üç kişiyi." dediği belirlendi.

YERLİKAYA HAKKINDA DEDİKLERİ

Ahmet Yakut’un bahsettiği silahlı saldırıda ortam dinlemesinde şu ifadeler de yer aldı:

"Beni bulamadılar. Bakan kızmış Emniyet Müdürü'ne. Şerefsizler arkasındaki gücü bulun. Öyle sağlam yapmışım, bitti."

REDKİTLER ÇETESİ GÖREVLENDİRİLDİ

Savcılık iddianamesine Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut’un Bakanın doktoru Diler’e saldırı yapılması için ‘Redkitler’ olarak bilinen çeteyi görevlendirdikleri tespiti yer aldı.

Bakanın doktorunun ifadesinde 23 Kasım 2022 tarihinde kaza süsü verilerek darp edilmesinin ardından ortak olduğu işletmeyi devredip borçlarını devretmesine rağmen Cüneyt ve Ahmet Yakut’u tehdit edip para istemeye devam ettiği iddianamede belirtildi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Dosya kapsamında yapılan ortam dinlemesinde Ahmet ve Cüneyt Yakut’un iş insanlarına yönelik silahlı saldırı talimatı ve yağma talimatı verdikleri belirlendi. Nisan’da düzenlenen iddianamede Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut'un, "suç örgütü kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma" ve "tasarlayarak öldürme" diğer sanıklara ise "örgüt üyeliği" suçlarından 30 yıl 6 aydan 86 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMADA JET TAHLİYE

İlgili davanın 11 Eylül tarihindeki ilk duruşmasında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Cüneyt Yakut ile birlikte 9 kişi tahliye edildi. Tahliyenin gerekçesi olarak, "suçun mahiyetinin değişme ihtimali" olarak gösterildi. Ahmet Yakut ile birlikte 4 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Tutuklular arasında örgüte üye olduğu iddia edilen isimler de var. Davanın bir sonraki duruşması 11 Aralık'ta görülecek.