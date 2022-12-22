Kıbrıs'ta Rumların eşini ve 3 çocuğunu katlettiği Tabip Binbaşı'nın oğlu paylaştı. Yes be annemciler bu fotoğrafa bakın da utanın

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen ve 21 Aralık 1963’ta başlayan Kıbrıs’taki Rum katliamında, 24 Aralık’ta Lefkoşa’daki Kumsal bölgesinde Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan banyo küvetinde kurşuna dizilerek katledilmişti.

Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Necmi İlhan, kardeşleri ve babasının eşinin ölüm yıl dönümü olması nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İlhan, “Bugün-21 Aralık 1963: Rum çetelerince Babam Kıbrıs Türk Alayı Baştabibi Binbaşı Nihat İlhan’ın evlatları Murat, Kutsi, Hakan ve eşi Mürüvvet Hanım ile birlikte 364 Kıbrıs Türkü'nün şehit edildiği gündür.” diyerek “Fotoğraf Şehit Evlatlarının Cenazesinde Babam ve tek sözü: Vatan Sağolsun" ifadelerini kullandı.

KANLI NOEL: KUMSAL BASKINI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 1963 yılında o dönem adı Kıbrıs Türk Alayı olan Kıbrıs’taki 650 kişilik Türk gücünün doktoruydu. Kıbrıs tarihine Kanlı Noel diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 20 Aralık 1963’teki, Türk Alayı’nda görevi başındaydı.

24 Aralık gecesi Rumlar, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenledi. Rum saldırganlar, Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Olayın yaşandığı ev daha sonra ’Barbarlık Müzesi’ne dönüştürüldü.