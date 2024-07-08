Yeşilçam'ın efsane kadını Sevtap Parman’ın son hali ortaya çıktı. Yıllar cazibesini silmiş süpürmüş

Zamanın hızı bazıları için hafif bir rüzgar, bazıları içinse durdurulamayan bir kasırga gibi olduğu biliniyor.

Yeşilçam'ın altın çağlarında cesur sahneleriyle tanınan Sevtap Parman için de zamanın akışı farklı olmamış.

63 yaşına basan Parman, günümüzde belki gündemde değil ama sosyal medya üzerinden hayranlarıyla geçmiş günlerden kalan anılarını paylaşmaya devam ediyor.

Bir dönem güzelliğiyle nam salan Parman'ın şimdiki hali, "Yıllar onu da es geçmemiş" şeklinde yorumlara neden oluyor.

Yüzündeki kırışıklıklar, onun yaşamının ve kariyerinin hikayelerini anlatıyor.

Yeşilçam'ın yoğun ve affetmez temposundan uzaklaşarak kendi dünyasına çekilen Parman, diğer birçok Yeşilçam yıldızı gibi gözlerden ırak, huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Artık 63 yaşında olan bu yıldızın yıllar içerisinde geçirdiği değişim, hayranlarını hayrete düşürüyor.

"ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM"

Yeşilçam serüveninde en çok etkilendiği isim Kadir İnanır olan Parman, duygularını şöyle ifade etmişti:

"Eğer karşılıklı sahnemiz varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de sete koşarak giderdim. 'Ah, Kadir İnanır'ı izleyerek büyüdün ve şimdi onunla aynı filmde rol alıyorsun.' diye iç geçirirsin elbette. 'Keşke şöyle boynundan bir öpüversem' dersin. Evet, biz oyuncular profesyonel olmalıyız. Ancak gerçekler de var. Bizler çok duygusal varlıklarız."

İŞTE ÜNLÜ SANATÇININ SON HALİ VE İSTEGRAM PAYLAŞIMLARI:

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

Sevtap Parman, Türk sinema ve dizi dünyasının renkli ve cesur karakterlerinden biri olarak tanınır.

2 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da doğan Parman, genç yaşlardan itibaren sanat dünyasına adım atmıştı.

Moda sektöründe "Bayan Popo" lakabıyla anılan Parman, 1981 yılında Vizon dergisi güzeli seçilmiş ve Neşe Erberk Ajansı'nda mankenlik yaparak kariyerine başlamıştı.

Parman, 1986 yılında Playmen dergisine verdiği pozlarla adından söz ettirmiş ve bu dönemde Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.

"Paramparça", "Sarhoş", "Sıcak Tatlı Yaz" gibi filmlerde ve "Marziye" dizisindeki Başkan Tülay rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

Özellikle "Sis" filmiyle gösterdiği başarılı performansla tanınan Parman, Yeşilçam'ın hızlı temposunda kendine özgü bir yer edinmişti.

Sanat hayatının yanı sıra işletmecilikle de uğraşan Parman, 1981'de Kadıköy'de eniştesiyle birlikte açtığı Ajda Çanta ile geçimini sağlamış, günümüzde ise aile şirketiyle ilgilenmekte.

Sevtap Parman, Türk sinema tarihinde iz bırakan, güzelliği ve yeteneğiyle tanınan bir sanatçı olarak anılmaya devam etmekte.