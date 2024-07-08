Ünlü oyuncunun son görüntüleri şoke etti

Oyuncu Tülin Ece, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiş ve benzerlikleriyle çok konuşulmuştu.

En son İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli ile evlendiği haberleriyle magazin dünyasında yer alan Tülin Ece'nin son hali, sosyal medyada yoğun yorum alıyor.

Hayranları, Tülin Ece'nin bu değişimine "Yazık etmiş güzelliğine" ve "İnsan bunu kendine neden yapar" gibi tepkiler gösteriyor.

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi, bir dönemin en popüler yapımlarından biriydi ve Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve karakteri, dizinin efsanevi karakterlerinden biri haline gelmişti.

Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece, benzerlikleriyle dikkat çekmişti. Ancak şimdilerde, Tülin Ece'nin Aslıhan Gürbüz'e olan benzerliği kadar, kendine olan benzerliği de tartışılıyor.

'Sefirin Kızı' dizisindeki performansıyla da tanınan Tülin Ece, estetik operasyonların ardından yaşadığı değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada, Tülin Ece'nin son hali hakkında yapılan yorumlar dikkat çekiyor.

Son olarak, İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli ile evlendiğini duyuran Tülin Ece'nin değişimi, sosyal medyanın gündem maddelerinden biri oldu.

33 yaşındaki oyuncu bir süredir Londra'da yaşamaktaydı. İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli ile evlendiği ortaya çıkan Tülin Ece, en son 'Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı' dizisinin ikinci sezon çekimleri için İstanbul'a gelmişti.

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan etti ve nikah gününden bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Tülin Ece'nin soyadını güncellediği ve artık eşi Alberto Giurioli'nin soyadını kullandığı da gözlemlenen detaylardan biri.

TÜLÜN ECE KİMDİR?

Tülin Ece, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu bir Türk oyuncu.

İlk oyunculuk deneyimini 'Yılanların Öcü' dizisi ile yaşayan Tülin Ece, daha sonra 'Yaz'ın Öyküsü', 'Bodrum Masalı', 'Kırlangıç Fırtınası', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerde rol almıştı.

Ayrıca 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide de Güneş karakterini canlandırmıştı.

1.62 cm boyunda ve 45 kg ağırlığında olan Tülin Ece'nin göz rengi yeşil, saç rengi ise kumral.