Yeşim Salkım'ın 30 Ağustos paylaşımına beğeni yağdı

Yeşim Salkım Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Salkım’ın bu mu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun bu mesajı, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki rolünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini bir kez daha hatırlattı.

YEŞİM SALKIM'IN SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Yeşim Salkım, sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunan bir sanatçı olmasıyla biliniyor. Özellikle milli bayramlar ve önemli günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Salkım'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik bu paylaşımı da, takipçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sanatçının bu tür paylaşımları, genç nesillerin tarih bilincini artırmada önemli bir rol oynamakta.

TAKİPÇİLERDEN GELEN YORUMLAR

Yeşim Salkım'ın paylaşımına gelen yorumlar da oldukça dikkat çekiciydi.

Birçok takipçisi, Salkım'ın bu anlamlı mesajına destek vererek, Atatürk'ün önemini ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamını vurgulayan yorumlar yaptı.

"Atatürk'ü unutmamak ve unutturmamak bizim görevimiz" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" gibi yorumlar, Salkım'ın paylaşımının ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Yeşim Salkın'dan Teoman'a tepki. Tartışılan açıklamalarıyla gündem olmuştu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası.

1922 yılında Dumlupınar'da kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve azmini simgeler.

Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılmış ve Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki en büyük adımlarından biri olmuştu.