Yeşim Salkın'dan Teoman'a tepki. Tartışılan açıklamalarıyla gündem olmuştu

Ünlü rock’çı Teoman’ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olmuştu.

Teoman şu notu düştü:

"Mars Dünya'nın sadece yarısı büyüklüğünde olabilir, ancak kısmen Mars'ın düşük yerçekimi nedeniyle jeolojik özellikleri büyüktür.

Kızıl dünya, gezegenimizdekilerden çok daha büyük kanyonlara ve volkanlara sahiptir.

Şimdi Mars'ın antik göllerinden birinin Dünya'da bilinen tüm göllerden daha büyük olduğuna dair kanıtlar var. Taksim’de Norveçli sarışın çocuk görseler ‘harika’ diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için ‘Her yer Arap da oldu’ demek ırkçılıktır. Türkiye’ye aşırı göçten tabi ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere’ye gitmek istiyor, İngiltere’nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."

Yeşim Salkın şunları yazdı:

"Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor tabi normal Teoman balık ye bol bol bir de balık yağı iç iyi gelir belki"