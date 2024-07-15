700 TL yevmiyeyle yapılıyor. Tarlada 5 TL'ye satılıyor...

Yevmiyesi 700 TL. Kilosu 5 TL

Türkiye'nin verimli topraklarından biri olan Hatay'da yaz mevsimiyle birlikte meyve ve sebze hasatları hız kesmeden devam ediyor.

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen salatalıkların hasadı başladı. Tarladan toplanan salatalıklar, ülkenin çeşitli bölgelerine 5 TL'den satışa sunuluyor.

Ancak bu bereketli dönemde tarım işçileri, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda zorlu bir mesaiyle karşı karşıya. Günlük 700 TL yevmiye ile çalışan işçiler, aşırı sıcaklar altında büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtiyorlar. Ayşe Kasap (19), “Tarlamız komple 10 dönüm, salatalık yaklaşık 2 dönümlük alanda var. Şu an tarladan salatalığın satış fiyatı 5 TL. Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz" dedi.