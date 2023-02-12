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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerin ardından ölü sayısı 24 bini geçti. Hatay'da yıkılan birkaç evin duvarında görülen Mustafa Kemal Atatürk portresi duygulandırdı. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 14:08
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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

1-Kahramanmaraş ve çevre illeri yıkan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ölü sayısı 24 bini geçti.

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

2-Depremin ardından 7. günde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları umutla devam ediyor.

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

3-Depremin ardından, Hatay'da yıkılan birkaç evin duvarında görülen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, Hatay'ın vatan topraklarına katılması konusu her zaman birinci önceliği olan Mustafa Kemal Atatürk'ün “40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay'ı mutlaka alacağım” sözlerini akıllara getirdi.

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

3- Benim şahsi davamMustafa Kemal’in kafasında Hatay’ın vatan topraklarına katılması konusu her zaman birinci önceliğini koruyordu. Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz” söylemi Hatay konusundaki düşüncesini belirtiyordu.Atatürk, 1 Kasım 1936’da TBMM açış konuşmasında “...milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele, gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun, Antakya çevresinin geleceğidir. Bunun üzerinde ciddiyet ve kesinlikle duruyoruz” demişti.Hatay Fransız işgali altındaydı ve konu Milletler Cemiyeti’ne aktarılmıştı. Atatürk Fransız büyükelçisine, “Hatay benim şahsi davamdır. Şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz” dedi. Fransızlar, Hatay için silah gücünün kullanılacağını anlamaya başladılar.

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

4- Atatürk’ün son hastalığı 1937 yılı kış aylarında baş göstermiş ve karaciğer hastalığı 1938 yılının ocak ayında saptanmıştı. Bursa’da yapımı biten Merinos fabrikasının açılış törenine katılmak için Yalova’ya geldiğinde kendisini muayene eden Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğerinin büyüdüğünü ve biraz da sertleştiğini saptamıştı. Kesin tanı için Ankara’dan çağrılan Neşet Ömer İrdelp de bu görüşe katılmıştı. Böyle olmasına karşın 2 Şubat’ta Merinos Fabrikası’nın açılış törenini izleyen Atatürk, üstelik akşam düzenlenen baloda da Sarı Zeybek oynamıştı.

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

5- DÜNYAYA MESAJO sıralarda Hatay sorunu en üst düzeyde seyrediyordu. Atatürk, Cumhurbaşkanlığı görevlerini aksatmadan yürütmeye ve özellikle çok önem verdiği Hatay sorununu çözüme ulaştırabilmek için bütün gücünü toplayarak hasta görünmemeye çalışmıştı. Bununla birlikte 28 Şubat 1938’de Balkan dışişleri bakanlarına verilen yemek öncesi burun kanaması geçirdi. 6 Mart 1938’de Çankaya Köşkü’nde yapılan muayenede karaciğerde büyüme saptandı.Atatürk’ün hastalığına dair ilk resmi bildiri 30 Mart 1938’de yayınlammıştır. Bu arada Hatay konusu ciddiyetini koruyordu.Hatay konusunda, her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyordu. 19 Mayıs 1938’de Ankara’daki törenden hemen sonra trenle Adana’ya hareket etti. Hastalığını umursamıyordu. Çukurova bölgesinde 5 gün süren bir yorucu gezide hasta olmasına rağmen askeri birlikleri denetledi. Çok yorulduğunu hissedince askeri geçidin sonuna doğru “marş-marş ile geçsinler” diye emir verdi...

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Mustafa Kemal Atatürk: Hatay benim şahsi meselemdir

6- Amacı, bütün dünyaya ayakta olduğunu ve Hatay davasından ödün vermeyeceğini göstermekti.Bu aradada Fransa’yla yapılan bir anlaşma gereğince, Kurmay Albay Şükrü Kanatlı kumandasındaki birliklerimiz Hatay’a girdi. 13 Ağustos’ta seçimler yapıldı ve Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 2 Eylül 1938’de Hatay cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. Atatürk ölmeden önce bu gelişmeleri görmek ve duyumak mutluluğuna erişti.Hatay Cumhuriyeti 9 ay sonra, 30 Haziran 1939 tarihinde Türkiye’ye katılma kararı aldı. Hatay Devleti sınırları Türkiye-Suriye sınırı olarak kabul edildi. 23 Temmuz 1939’da Hatay Türkiye Devleti’ne dahil oldu ve Hatay Vilayeti kuruldu.Anayurdun bölünmez, vazgeçilmez bir parçası olan Hatay anayurtla bütünleşti. Hataylılar yaşamlarının son günlerine kadar Hatay için çalışan Atatürk’ü hiçbir zaman unutmadı..

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