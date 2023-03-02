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Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi. Atatürk heykeli de hasar görmemişti

Depremden etkilenmeyen Atatürk heykeli sonrası Türk bayraklı heykelinde depremde hasar görmediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:32
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Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi. Atatürk heykeli de hasar görmemişti

Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi. Atatürk heykeli de hasar görmemişti
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AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden Belen girişindeki Türk bayraklı el heykeli, depremde hasar görmeyen eserlerden biri oldu.

Derebaşı Mahallesi'ne dönemin belediye başkanı Cemil Yılmazlar tarafından yaptırılan heykelin yanındaki Tosyalı Belen Camisi ise bu afette kısmen zarar gördü.

İlçenin simgelerinden olan 9 metre uzunluğundaki heykel, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Heykeli yapan Rıfat Üstündağ, AA muhabirine, heykelin yapımına 2004 yılında başladığını, 2009 yılında da yerine monte edildiğini söyledi.

O dönem heykelin yerinin neresi olacağı konusunda tereddüt olduğunu dile getiren Üstündağ, "Nereye konursa konulsun altyapısını heykelle birlikte inşa ettik, gücü oradan geliyor. Sağlam şekilde tasarlandı. Çok özel bir çelik boru getirildi direk için. Yaklaşık 45 gün metal işçiliği için çalıştık. Kayanın yarıklarına beton ve metal çubuklar koyduk." ifadelerini kullandı.

Belen'in tarihte bir geçit olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Belen, Yavuz Sultan Selim Han'dan beri muhafız görevi görür. Bu dağların insanları olduğumuz için tarihi geçmişlerimizle bir bütünüz. Dedelerimin ödediği bedeli hatırlatmak için yaptım ben onu." dedi.

Mahalle muhtarı Ali Şirin ise bayrağın 2009 yılında belediye tarafından yaptırıldığını belirterek, "Dimdik ayakta duruyor. Allah'ın izniyle ülkemiz de böyle dimdik ayakta duracak. En kısa sürede toparlanıp ayağa kalkacağız. Bayrağımız her zaman olduğu gibi dalgalanmaya devam edecek." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mesut Vanoğlu da Belen'in simgesinin depremde yıkılmadığını ifade etti.

Depremin bölgedeki yaşamı olumsuz etkilediğine işaret eden Vanoğlu, "Bundan sonraki hayat daha zor. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

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