Yıkım çalışmasında odunluk çöktü: 1 işçi yaşamını yitirdi

İHA’nın haberine göre, olay Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bahçesinde odunluk olarak kullanılan yerde işçiler tarafından yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım çalışması esnasında 1,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğindeki beton odunluk çöktü. İşçilerden Mehmet Elik (62), çöken betonun altında kaldı. Durum 112’ye bildirildi. Olay yerine polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altından Mehmet Erik'in cansız bedeni çıkarıldı. Asıl mesleğinin su tesisatçı olduğu öğrenilen Erik'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.