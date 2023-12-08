Yılbaşında piyasaya sürülecekti. Kaçak alkol operasyonu

Yalova’da polis, yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktar ve türlerde kaçak alkol ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Yılbaşında piyasaya sürülecekti. Kaçak alkol operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının ülke genelinde kaçak alkol üretimi yapan ve ürettikleri kaçak alkolleri yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların tespiti ve yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

aw094377-01.jpg

Bu çerçevede yapılan operasyonun Yalova ayağında M.K ve V.B. gözaltına alındı. Şahıslara ait içki imalatı yapılan adreslerde yapılan aramalarda kaçak 55,5 litre bira, 55 litre rakı, 3,5 litre viski, bin 435 litre şarap, 37,5 litre etil alkol, 625 cc alkol aromasının yanı sıra alkol üretiminde kullanılan kazan, imbik, huni, ve laboratuvar kitleri ele geçirildi.

aw094377-02.jpg

2 zanlıyla ilgili adli ve idare işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Asgari ücrette kritik viraj yaklaşıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin önerileri ortaya çıktı Ekonomi
Asgari ücrette kritik viraj yaklaşıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin önerileri ortaya çıktı
Ukrayna'da çanlar Zelenski için çalıyor. Koltuğunu her an kaybedebilir Dünya
Ukrayna'da çanlar Zelenski için çalıyor. Koltuğunu her an kaybedebilir
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü Gündem
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
Adana Demirspor Seyrantepe'de! Giriş yaptılar Spor
Adana Demirspor Seyrantepe'de! Giriş yaptılar
Adliyede polise damacanalı saldırı. 4 kişi gözaltına alındı Yaşam
Adliyede polise damacanalı saldırı. 4 kişi gözaltına alındı
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti ile 'işbirliği' açıklaması Gündem
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti ile 'işbirliği' açıklaması