Yıldırım Bayezid türbesindeki örtü yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen bu önemli adım, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan külliyelerin korunmasına verilen önemin bir göstergesi oldu. Yenilenen örtü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından geleneksel tekniklere ve desenlere uygun olarak hazırlandı.

Örtünün alt kısmına gelecekteki araştırmacılar için önemli bilgiler içeren bir not yerleştirilerek, gelecek nesillere yol göstermesi amaçlandı. Örtünün hat yazıları ise usta hattat Hüseyin Kutlu tarafından özenle hazırlandı.

Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Törenin sonunda, türbeye katkılarından dolayı iş insanı Önder Matlı ve Bursa Olgunlaşma Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, protokol üyeleri tarafından özenle hazırlanan örtü, dualar eşliğinde sandukaya yerleştirildi.

Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan türbede, Yıldırım Bayezid'in yanı sıra Musa Çelebi, İsa Çelebi ve iki kadına ait toplam beş adet sanduka bulunuyor.