Yıldırım çarptığı kişiler doğa üstü güçlere kavuştu. Anlattıkları insanları düşündürüp korkutuyor

YILDIRIM DÜŞTÜ FELCİ YENDİ

1924 yılının bir bahar sabahı yine her zaman olduğu gibi balığa çıkan Walter, tekerlekli sandalyesini bir ağaca yaslamıştı. Tam o sırada ağaca düşen yıldırım talihsiz adamı bir kez daha çarptı. Ancak ortada garip olan bir şey vardı, bu olay ilk yaşadığı felaketin yol açtığı felç durumunu tamamen ortadan kaldırmıştı.