Yıldız isim hukuk savaşı başlattı

Country müzik sanatçısı Kelsea Ballerini, eski bir hayranı olan Bo Ewing’e karşı yasal işlem başlattı. Ballerini, Ewing’in henüz tamamlanmamış ve yayınlanmamış müziklerini hackleyerek sızdırdığını iddia ediyor. People dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Ballerini ve yapımcısı Alysa Vanderheym’in cihazlarına arka kapıdan erişim sağlanarak bu müziklerin yasadışı yollarla elde edildiği belirtiliyor.

Ballerini, Ewing’e karşı geçici bir uzaklaştırma emri başvurusunda bulundu. Dava dilekçesinde, Vanderheym ve Ballerini’nin plak şirketi Black River Entertainment da davacı olarak yer alıyor. Mahkeme belgelerinde, Ewing’in Ballerini’nin hayran kulübünün eski bir üyesi olduğu ve şarkıcıyla olan ilgisinin kesildiği ifade ediliyor.

Yasal dosyalama, Ewing’in bitmemiş müziği birden fazla kişiyle paylaştığını iddia ediyor. Davacılar, bu kayıtların daha fazla yetkisiz şekilde yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldılar. Ballerini’nin temsilcisi, “Bir sanatçının müziğinin korunması en büyük öneme sahiptir. Sanatçılar, sanatlarını mükemmelleştirmek ve hikayelerini müzikleri aracılığıyla anlatmak için sayısız saat harcıyorlar. Bitmemiş müziği çalmak ve paylaşmak yasadışıdır ve yaratıcı sürecin bütünlüğüne zarar verir” dedi.