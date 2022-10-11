Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti 

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayata veda etti.

'ANNECİĞİNE KAVUŞTUN'

Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm' mesajını paylaştı.

YILDIZ KENTER'İN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ

Leyla Kenter'in ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenter'in bugün doğum günü.

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.