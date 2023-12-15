Yıldız Sarayı’nın duvar sıvalarının altından tarih fışkırdı

Kaynak: AA
Yıldız Sarayı’nın duvar sıvalarının altından tarih fışkırdı
Yıldız Sarayı’nda yapılan restorasyon çalışmalarında duvar sıvalarının altından tarihi resimler çıktı.

Yıldız Sarayı, restorasyon sürecine girdiği 5 yılın ardından ilk defa kapılarını basın mensuplarına açtı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, saray içinde bulunan Çukur Saray'da ise restorasyon çalışmalarının 11 aydır devam ettiğini aktardı.

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“SIVALARIN ALTINDAN ÇIKTI”
Bu çalışmalarda çok önemli sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Yıldız, Çukur Saray'ın 90 odalı ve büyük bir saray yapısı olduğunu aktardı. Bu odaların duvarlarının daha önceden tamamının boya sıvalarla kaplı olduğunu aktaran Yıldız, çalışmalar neticesinde bu sıvaların altından çok ciddi tezyinatlar çıktığını kaydetti.

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“ÇOK ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞTIK”
Yıldız, "Gerek duvar üzerine, sıva üzerine işlenmiş kalem işleri, gerek tuvale işlenmiş doğa resimleri gibi pek çok özgün yapı ve ahşaplardaki yağlı boyaların altından çıkan desenlerle burada tarihi mirasın korunması yönünde çok önemli bulgulara ulaştık." ifadelerini kullandı.

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Üniversite binası olarak kullanıldığı dönemde Çukur Saray'a çeşitli müdahaleler yapıldığını ifade eden Yıldız, şu ana kadar bu müdahalelerin toparlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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