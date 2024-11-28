Yıldız tenisçiye doping cezası

Dünya 2 numarası ve beş kez Grand Slam şampiyonu Iga Swiatek, Ağustos 2024’te yapılan doping testinde yasaklı bir kalp ilacı olan trimetazidin (TMZ) nedeniyle ceza aldı. Ancak Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA), maddenin Polonya’da üretilen bir melatonin ilacındaki kontaminasyon nedeniyle testte yer aldığını doğruladı. Swiatek, bu süreçte hatasının minimum seviyede olduğu gerekçesiyle bir aylık ceza aldı.

Swiatek, 12 Eylül’de geçici olarak men edilmiş, ancak 22 Eylül’de yaptığı itirazla bu kararın askıya alınmasını sağlamıştı. Ceza süreci 4 Ekim’de sona ererken, Polonyalı oyuncu Aralık 2024’te kortlara dönecek.

SWİATEK’İN AÇIKLAMALARI

Swiatek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca temiz bir spor kariyeri için çabaladım. Bu olay, yıllardır inşa ettiğim imajı sarsabilir. Ancak suçsuzluğum kanıtlandı ve kariyerime devam edeceğim," dedi. Kariyerindeki tek pozitif doping testinin kendisini derinden etkilediğini belirten Swiatek, hayranlarının desteğinin bu süreçte en büyük motivasyonu olduğunu ekledi.

CEZANIN ETKİLERİ VE ITIA’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Swiatek, ceza sürecinde Kore Açık, Çin Açık ve Wuhan Açık turnuvalarını kaçırdı. Ayrıca Cincinnati Açık yarı finalindeki ödül parasını da iade etti. ITIA CEO’su Karen Moorhouse, "Bu, nadir görülen bir kontaminasyon vakasıydı. Ancak sporcular, kullandıkları ürünlerin güvenilirliğinden emin olmalıdır," dedi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) da Swiatek’e desteğini açıklayarak, "Iga, temiz spor ilkelerine bağlı bir sporcu olduğunu her zaman göstermiştir," ifadelerini kullandı.

BENZER DURUMLAR VE SİNNER ÖRNEĞİ

Swiatek’in durumu, Mart 2024’te erkekler dünya 1 numarası Jannik Sinner’in yaşadığı olayla benzerlik taşıyor. Her iki sporcu da pozitif testlerin kaynağını hızla belirleyerek cezalarını hafifletmeyi başardı. Swiatek, zorlu sürecin ardından spor kariyerine yeniden odaklanmayı hedefliyor.

Sinner’a doping iddialarına rağmen tam destek