Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket

Bir klasik olan ‘Delikanlım’ şarkısı ile sahneye çıkan Yıldız Tilbe; ‘El Adamı’, ‘Ummadığım Anda’, ‘Kandıramazsın Beni’, ‘Çabuk Olalım Aşkım’ gibi en sevilen parçalarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Taşlarla süslenen siyah bluzu ve taytı ile sahneye çıkan sanatçı, farklı tarzını bir kez daha konuşturdu. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu, hem de binlerce müzikseveri konseri boyunca coşturdu.

Tilbe’yi dinleyenlerin arasında Mehmet Erbil de vardı. Erbil, konser boyunca usta sanatçıya eşlik ederek, doyasıya eğlendi.

KISACIK SAÇLARINI GÖSTERDİ

Sık sık imaj değiştiren Yıldız Tilbe, şarkılarını seslendirdiği sırada binlerce hayranının önünde bir anda peruğunu çıkarttı. Kısacık saçlarını gösteren ünlü sanatçı, hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.