Yıldızlar Amerika'da buluşacak. Copa America kuraları çekildi

Güney Amerika'nın ülkeler bazında en üst düzey turnuvası olan Copa America'da kuralar çekildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldızlar Amerika'da buluşacak. Copa America kuraları çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminde; 2024 yılının haziran ve temmuz aylarında Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvanın grupları belli oldu.

16 takımın yer aldığı turnuvaya Güney Amerika'dan 10, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takım katılacak.

Kura çekiminin ardından Copa America'da oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Arjantin, Peru, Şili, Kanada veya Trinidad ve Tobago
B Grubu: Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika
C Grubu: ABD, Uruguay, Panama, Bolivya
D Grubu: Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Kostra Rika veya Honduras

Copa America 2024 ne zaman, nerede?
Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Copa America 2024'ün açılış maçı 14 Haziran 2024'te oynanacak.
Turnuva, 14 Temmuz 2024'teki final karşılaşmasıyla sona erecek.
2021'de düzenlenen son turnuvayı Arjantin kazanmıştı.

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