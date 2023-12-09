Futbol Federasyonu Başkanı görevinden alındı. Yerine kayyum atandı

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues mahkeme tarafından görevinden alındı.

SON GÜNCELLEME: Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Futbol Federasyonu Başkanı görevinden alındı. Yerine kayyum atandı

Rio de Janeiro Eyalet Adalet Divanı, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues'in Perşembe günü mahkeme tarafından görevinden alındığını açıkladı.

YERİNE KAYYUM ATANDI
Rodrigues'in 2022 yılında kazandığı federasyon başkanlığı seçimlerini iptal eden mahkeme Spor Adaleti Yüksek Mahkemesi başkanı Jose Perdiz'i geçici başkan olarak atadı.

Mahkeme konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CBF'nin 30 gün içinde yeni bir seçim yapması gerekiyor. O zamana kadar Spor Adaleti Yüksek Mahkemesi başkanı José Perdiz, CBF'nin idari rutininden sorumlu olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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