Futbol Federasyonu Başkanı görevinden alındı. Yerine kayyum atandı

Rio de Janeiro Eyalet Adalet Divanı, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues'in Perşembe günü mahkeme tarafından görevinden alındığını açıkladı.

YERİNE KAYYUM ATANDI

Rodrigues'in 2022 yılında kazandığı federasyon başkanlığı seçimlerini iptal eden mahkeme Spor Adaleti Yüksek Mahkemesi başkanı Jose Perdiz'i geçici başkan olarak atadı.

Mahkeme konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CBF'nin 30 gün içinde yeni bir seçim yapması gerekiyor. O zamana kadar Spor Adaleti Yüksek Mahkemesi başkanı José Perdiz, CBF'nin idari rutininden sorumlu olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.