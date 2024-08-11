Yılın aşk bombası. Okan Buruk Hadise ile birlikteymiş

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olmayı başaran Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

YILIN AŞK BOMBASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise'nin sevgili olduğu öne sürüldü.

NİHAN AKKUŞ İLE BOŞANMIŞTI

50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bir süre önce Nihan Akkuş'tan boşanmıştı.

38 yaşındaki Hadise'nin ise oyuncu Kerem Bürsin ile sevgili olduğu iddia edilmişti.

STÜDYOYA OKAN BURUK TİŞÖRTÜ İLE GİRMİŞTİ

Hadise, daha önce Galatasaray'ın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişört ile stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcıları 'Yok artık daha neler' yorumlarında bulundu.