Yıllar sonra ortaya çıktı. Şahin Kendirci'nin son hali şoke etti!

Katıldığı ‘O Ses Çocuklar’ yarışması ile adını duyuran, ardından ‘Müslüm’ filmi ile yıldızı genç yaşta parlayan Şahin Kendirci’nin son hali şaşırttı.

Yıllar sonra ortaya çıktı. Şahin Kendirci'nin son hali şoke etti!

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlayan ve söylediği arabesk şarkılarla dinleyenlerin gönlünde taht kuran Şahin Kendirci, imaj değişikliğine gitti.

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Yıllar önce ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasına katılarak söylediği arabesk şarkılarla tüm Türkiye'nin gönlünü kazanan Şahin Kendirci, sempatik tavırları ile dikkat çekmişti.

Ardından katıldığı ‘O Ses Çocuklar’ programıyla konuşulan Kendirci, yarışmayı kazanan isim olmuştu. Yarışmada birinciliği göğüsleyen isim, uzun süre adından söz ettirdi.

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Şahin Kendirci, O Ses Çocuklar’daki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı.

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Kendirci, en büyük çıkışını ise 2018 yılında vizyona giren ‘Müslüm’ filminde, Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırmasıyla yakaladı.

Ünlü isim gişenin tozunu attıran filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı.

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Sesi ve duruşuyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, bu süreçte televizyon programlarına çıkıp şarkı söyleyerek de sık sık gündeme geldi.

Müzik çalışmalarını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde ‘Güle Güle’ adlı bir şarkı çıkaran Kendirci, son haliyle şaşırttı.

İmaj değişikliğine giderek saçlarını uzatan isim, yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Kendirci’nin uzun saçlı imajı takipçilerini ikiye böldü.

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Bazı kişiler “Şahin kendine gel kardeşim, bu tarz sana yakışmamış” yorumu yaparken, bazıları ise “Karizmasın, çok yakışmış. Kimin ne dediği umurunda olmasın” yorumlarında bulundu.

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