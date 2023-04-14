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Tarımda üretici enflasyonu uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 106 arttı

Tarımda üretici enflasyonu arttı. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre, tarımda üretici enflasyonu martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, yıllık yüzde 106,77 arttı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:27
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Yıllık yüzde 106 arttı. Tarımda üretici enflasyonu uçtu gidiyor

Tarımda üretici enflasyonu uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 106 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler oldu.

81 ÜRÜNDEN 45'İNİN FİYATI ARTTI

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular şeklinde sıralandı. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Mart 2023'te, endekste kapsanan 81 maddeden, 31 maddenin ortalama fiyatında azalış, 45 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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