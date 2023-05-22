Sebze meyvenin neden fiyatlarının arttığı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarımsal girdi maliyetlerindeki artış sürüyor. Mart ayında yüzde 1,41 oranında artan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin yılın ilk üç ayındaki artışı ise yüzde 9,05 oldu. 12 Aylık artış ise yüzde 106...

Sebze meyvenin neden fiyatlarının arttığı belli oldu

TÜİK, mart ayına ilişkin Tarımsal enflasyonu açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 106,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,40 artış gerçekleşti.

DİĞER MAL VE HİZMETLERDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 104,11 OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,58 ile enerji ve yağlar ve yüzde 20,40 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 104,11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 93,27 ile malzemeler oldu.

MALZEME, TOHUM VE DİKİM ZMATERYAL FİYATLARI AYLIK FİYAT ARTIŞINDA BAŞI ÇEKTİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 0,74 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile malzemeler ve yüzde 2,85 ile tohum ve dikim materyali oldu.

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