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Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,58 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 127,56 arttı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:13
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Yıllık yüzde 127,56. Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor

Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,41 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 10,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,95 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,32 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,80 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,64 ile lifli bitkiler ve yüzde 84,67 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 213,84 ile turunçgiller ve yüzde 188,83 ile yağlı meyveler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,70 ile turunçgiller ve yüzde 2,04 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 24,09 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 7,52 ile yağlı meyveler oldu

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