Yılmaz Erdoğan’dan aşk itirafı! Cilveleşmenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Herkesi kandırmışlar

Yılmaz Erdoğan’dan 25 yaş küçük model Cansu Taşkın bir Youtube programına katılarak Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadıklarını söylemişti.

Taşkın'ın açıklamalarından sonra bir haber çıkmış ve haberde Cansu Taşkın’ın yalan söylediği, kendisinin bir yıldır Yılmaz Erdoğan’a ulaşamadığı aktarılmıştı.

Çıkan bu habere sinirlenen Taşkın, haberin gerçeği yansıtmadığını ve kendisine atılan bu iffetsizlik damgası için yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından asıl bomba ise Taşkın’ın kız kardeşi Elif Vurgun’dan geldi. Vurgun, sosyal medya hesabından Erdoğan ve Taşkın’ın öpüştükleri bir video yayınladı.

Paylaşımlarına devam eden Vurgun, kardeşi ve Yılmaz Erdoğan’la çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

Bu cilveleşme görüntülerinin Erdoğan'dan habersiz olarak çekildiği ve kendisinden izin alınmadan paylaşıldığı iddia edilerek Erdoğan’ın Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı şeklinde haberler çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan sonunda sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yılmaz Erdoğan açıklamasında “Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle...” diyerek konunun kapatılmasını istedi.