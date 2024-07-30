Hırkasının içine hiçbir şey giymedi. Bir de utanmadan bu fotoğrafı paylaştı. Yılmaz Erdoğan’la adı çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hırkasının içine hiçbir şey giymedi. Bir de utanmadan bu fotoğrafı paylaştı. Yılmaz Erdoğan’la adı çıktı

Yılmaz Erdoğan’la adı çıkan Manken Cansu Taşkın son verdiği ayna selfiesi ile gündem oldu. Bu selfie sonrasında, "Hırkasının içine hiçbir şey giymedi. Bir de utanmadan bu fotoğrafı paylaştı" yorumu yapıldı.

Manken Cansu Taşkın, verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi, çiftin pozlarını da sosyal medyayı sallamıştı.

Taşkın, son olarak verdiği ayna selfiesi ile adından söz ettirdi.

Aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilmişti.

Taşkın, ilişkisi hakkında "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, çünkü yaşanan bir ilişki vardı" demişti.

Özel hayatıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, pembeler içinde bir pozunu paylaştı.

Ünlü ismin şeffaf hırkasının altına hiçbir şey giymeden verdiği poz gündem oldu.

Havalimanında bu şekilde poz veren Cansu Taşkın, yine adından söz ettirdi.

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