Yılmaz Özdil açıkladı. Başak Demirtaş kocasının hapisten çıkması için mi aday oluyor? Ver Ekrem'i al Selo'yu

Usta gazeteci Yılmaz Özdil bugünkü YouTube yayınına “Siyaset kaynıyor” diyerek başladı.

Vatandaşın en büyük merakı olan “Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı mı olacak? Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmenin karşılığında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasının pazarlığı mı yapılıyor? 'Ver Ekrem’i al Selo’yu mu deniyor?' sorularına Yılmaz Özdil yayınında cevap verdi.

CHP VE AKP, DEM PARTİSİ’NE NE DİYOR?

Özdil, “Kamuoyu önünde elbette böyle şeyler konuşulmuyor. Konuşulmuyor ama herkes mırıl mırıl bunları konuşuyor. Yıllardır hiç sesi çıkmayan Leyla Zana mesela aniden ortaya çıktı. ‘Asrın lideri’mizi pohpohladı. DEM Parti bir yandan CHP ile ‘Al takke ver küllah’ yaparken öbür yandan AKP ‘İstemem yan cebime koy’ mu diyor?

“LİMONİ HAREKETLER YAŞANIYOR”

İYİ Parti Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Buğra Kavuncu’yu dikti. Eski dostlar rakip oldu. Ekrem İmamoğlu kazanmasın diye karşısında güç birliği yapıldı. AKP ile ittifak ortağı Refah Partisi arasında limoni hareketler yaşanıyor.

“MUHARREM İNCE BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ İSTİYOR”

Muharrem İnce CHP ile pazarlık ediyor. ‘Belediye Meclis üyelikleri’ falan istediği söyleniyor. Ortalık fokur fokur kaynıyor. Bugün böyle davranan yarın bir bakıyoruz başka türlü davranıyor. Bugün ortak yarın bir bakıyoruz düşman oluyor. Bugün çok güvendiğim parti ve çok güvendiğim bir parti lideri yarın tanınmaz hale geliyor. Nedir bu biliyor musunuz? İttifak denilen aslında tam olarak budur ittifak." dedi.