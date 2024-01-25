İsveçli ve Amerikalı savcılar Bilal Erdoğan hakkında neden soruşturma açtı? Yılmaz Özdil açıkladı

YouTube yayınlarıyla her gün gündeme gelen Yılmaz Özdil yine bomba bilgileri açıkladı. Özdil, Türkiye’nin İsveç’le ilgili NATO kararını değerlendirdi.

Özdil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmay zekası yok edildiğini belirterek Türkiye’nin gözümüzün önünde olan bitenlere müdahale edemediğini, figüran bile olamadığımızı aktardı.

İsveçli ve Amerikalı savcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında soruşturma açtığını söyledi. Özdil, “İsveç'e onay vermeyeceğiz dediğimiz anda İsveçli ve Amerikalı savcılar Bilal Erdoğan hakkında soruşturma açtı” dedi.

Gazeteci Özdil, “Birincisi asrın nedenimiz NATO'ya posta koyduğunda İsveç'in NATO'ya girmesini asla evet demeyeceğiz filan dediğinde ne oldu şak Reuters Haber Ajansı duyurdu İsveçli ve Amerikalı savcılar Asrın liderimizin Küçükoğlu Bilal Erdoğan hakkında soruşturma açtı. Evet İsveç'e onay vermeyeceğiz dediğimiz anda İsveçli ve Amerikalı savcılar Bilal Erdoğan hakkında soruşturma açtı.” dedi.

Özdil, “İddialar var filan dediler şırak diye soruşturma açtılar alenen tehdit ettiler iddia var dediler Reuters'e haber yaptırdı İsveç'e onay vermezsen ayıklarsın pirincin taşını demeye getirdi.“ ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın İsveç'in NATO'ya girmesini asla evet demeyeceğiz dediğinde neler olduğunu aktaran Özdil şöyle aktardı:

İkincisi Asrın liderimiz NATO'ya posta koyduğunda bile İsveç'in NATO'ya girmesini asla evet demeyeceğiz dediğinde ne oldu eş zamanlı olarak İsveç'te bazı ruh hastaları Kur'an-ı Kerim yakmaya başladı düğmeye basılmış gibi Kur'an-ı Kerim yakmaya başladı. Üstelik o kadar ülke varken Kur'an-ı Kerim'i nerede yaktılar kardeşim Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde yaktılar o kadar ülke var o kadar Müslüman ülke var gelip Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde yaktılar. Niye çünkü sayın hükümetimiz Ayasofya'yı cami yaptığında sayın Alimiz çok sevindi ama Ayasofya'nın cami haline getirilmesi Türkiye'yi dünyadaki bütün Hristiyan fanatiklerin hedefi haline getirdi. Gayet açık bir mesajdı. İsveç'e evet demeseydi İsveç'te başlayan bu Kur'an-ı Kerim yakılması olayını dünyanın her yerinde Türkiye'ye karşı alevlendirecekler. Sayın hükümetimiz derhal ne yaptı restorasyon ayağıyla Ayasofya'yı turistler için yeniden müze haline getirdi. Şak Türkiye Büyükelçiliği’nin önündeki eylemler durdu.

Özdil videonun sonunda “Yanlış yönetiyorlar yanlış kararlar alıyorlar sonradan u dönüşü yapıyorlar ama olan Türkiye’ye oluyor. Tarikat cemaat zır cahil atmosferi elinde Hilafet bayrağıyla dolaşıyor çok mutlu ABD'yi İsrail'i mahvettiğini sayıyorlar ama olan Türkiye’ye.” şeklinde konuştu.