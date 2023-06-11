Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir?

MasterChef All Star sezonu jüri üyeleri arasında yer alan Yılmaz Öztürk Somer Sivrioğlu’nun yerine gelip gelmediği gündem oldu. Peki, Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir?

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir?

MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef jüri üyeleri arasında olan Yılmaz Öztürk merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kaç yaşında nerelidir?

MASTERCHEF ALL STAR YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM OLDU?

MasterChef All Star’ın yeni fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef ve Yılmaz Şef yer aldı. Somer Sivroğlu'nun yerine geldiği düşünülen Yılmaz Öztürk’e dair detaylar merak ediliyor.

Yılmaz Öztürk, geçtiğimiz sezon MasterChef'e konuk olarak katıldı. Yılmaz Öztürk’ün MasterChef All Star bölümüne konuk olarak mı geldiği yoksa yeni jüri üyesi mi olduğu 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak ilk bölümde belli olacak.

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı.

Yılmaz Öztürk üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

Yılmaz Öztürk 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

Yılmaz Öztürk 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu.

Yılmaz Öztürk evli ve bir çocuk sahibidir.

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