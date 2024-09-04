Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na 'Hodri meydan' yanıtı. 'Kimse yargıyı tehdit edip parmak sallayamaz!'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında Gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu: Ceza mı keseceksiniz hodri meydan

2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dava hakkında konuşan İmamoğlu, cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını ve iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceğini söyledi.

İktidarın yargıyı kendi çıkarı için kullanmaya çalıştığını belirten diyen İmamoğlu, "Ceza mı keseceksiniz, hodri meydan. Buyurun kesin. Size söz. Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Millete müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİMSE YARGIYI, TEHDİT EDEMEZ, PARMAK SALLAYAMAZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Ekrem İmamoğlu'nun "Hodri meydan" sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Tunç, "Kimse yargıyı, tehdit edemez, parmak sallayamaz" dedi.



Özellikle anayasanın 9. ve 138. maddesinin önemli olduğunu vurgulayan Tunç, "Yargımız, ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Kimse yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Yargı bağımsızdır herkes yargı kararlarına saygı duymalıdır.

Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı karalları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükelleme ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Millet bu tavırların içerine girenlere gerektiğinde cevap vermeyi bilir" ifadelerini kullandı.