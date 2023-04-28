Yine bir kadın cinayeti! Boşanma aşamasındayken kocası tarafından çocuğunun önünde öldürdü

Olay, saat 10.30 sıralarında, Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. K.K., çocuğuyla evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ın peşine düştü.

Bir süre sonra K.K., belinden çıkardığı tabancayla yanına yaklaştığı Koluman'ın başına 4 el ateş etti. Koluman, kanlar içinde yere yığılırken K.K. kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Recibe Koluman'ın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



K.K., olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(Kaynak: DHA)