Yine Esenyurt, yine tekel saldırısı. Kurşun yağdırdılar

Kaynak: İHA
Yine Esenyurt, yine tekel saldırısı. Kurşun yağdırdılar
Esenyurt’ta alışveriş yaptıkları tekel bayisinin önüne gelen motosikletli şahıslar, markete kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, içeriden alışveriş yaptı. Marketten ayrılan şahıslar, dana sonra bir motosikletle birlikte geri dönerek tekel bayiye silahla defalarca ateş etti.

Olay esnasında bayinin içinde olan iş yeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralandı. Şahıslar, saldırının ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş yeri sahibi Vasfi Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, saldırganları arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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