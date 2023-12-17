Yine yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık. Esnafın 3,5 milyon lirası buhar oldu

İddiaya göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, esnaflık yapan 42 yaşındaki Kerim M., Esnaf arkadaşları A.T, M.B, E.D' den, ucuz altın alıp yüksek kazanç vaadiyle banka hesaplarından ve kredi kartlarından yüklü miktarda para aldı. Paralarını geri almak isteyen esnaflardan birine ise "Hesaba bloke konuldu, bir miktar daha ödeme yapalım bloke kalksın", "Türk Lirası olarak gönderemiyorum. Euro olarak göndereceğim", "Para yolda cenazesi var" cevapları ile bir kez daha ödeme yaptı.

Esnaflardan biri parasının bir miktarını geri aldı. Esnaflar dolandırıldıklarını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Hakkında soruşturma başlatılan Kerim M. ise suçlamaları kabuk etmedi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Kerim M. ayrıca esnafların rızası dahilinde paraları kullandığını, hileli veya aldatıcı şekilde para almadığını iddia etti.

Kerim M.'nin kendilerine verdiği çeklerin karşılıksız çıktığını söyleyen esnaf, verdikleri paraları geri istedikleri Kerim M'nin ticari hayatının zora girdiği bu sebeple ödeme yapamadığı cevabını aldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devan-m ederken esnaflar paralarını geri almak için hukuk mücadelesini sürdürüyor.

'EŞİMİN AYAKKABISINI TAMİRE GÖTÜRDÜM...'

Esnaflar, dolandırıldıklarını anladıklarında büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Eşinin ayakkabısını tabire götürmek için gittiğinde Kerim M'nin "ucuz altın alarak yüksek kar elde etme" teklifinde bulunduğunu anlatan E.D "Hayatta böyle dolandırılmam diye düşünüyordum. Telefon dolandırıcılarına inanmıyordum. Başımıza geldi. Arkadaş dedik, iyi niyet dedik yanılmışız" dedi.

Ticari taksi sürücüsü olduğunu ifade eden E.D., Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nden kredi çekme fikriyle düşünürken yolda rastladığı tanıdığı vasıtasıyla Kerim M. ile tanıştığını anlattı. E.D., "Esnaf kefaletten kredi çekme düşüncesiyle gittim. İki kefil istediler. Dönüşte yolda tanıdığım bir ağabeyime rastladım. Kerim M.'nin yönetimde olduğunu söyleyince yanına gittik. Kendisinden durumu anlatıp ricada bulunduk. O da yardımcı olacağını söyledi.

'PUANLARIMA BAKACAĞINI SÖYLEYİP TELEFNU MU İSTEDİ'

Şu anda esnaf kefalette seçimden dolayı kredi vermediklerini söyledi. Kredi kartı kullanıp kullanmadığımı sordu. Bankalardan çekebileceğimi söyleyince yüksek faizle kredi verildiğini söyledi. Mobil bankacılığımı sordu. Puanlarıma bakacağını söyleyip telefonumu istedi. O sırada müşteri arayınca ticari taksi ile müşteriyi almaya gittim. O esnaf da yarım saatlik süre içerisinde telefonum kendisinde kaldı. Telefonumla bütün hesaplarımdan komple parayı çekiyor. Gelen mesajları da siliyor. Bir ay sonra tekrar hatırlatma mesajları gelince durumu fark ettim. Bana 'esnaf kefaletten çekmeyecek miydin?' Biz senin paranı çekip altın hesabına yatırdık. Para kazanacaksın. Bugün 500 bin çekeceğine 300 bin lira çekersin deyip ikna etmeye kalktı. Ben ikna olmadım.

'ELİMDEKİ KARTLARI DA ALDI'

Yatıracağını söyleyip elimdeki kartları da aldı. Bir aylık müddet içerisinde bekledik. İşyerine gittik. Eleman tutmuş, elemanla bize çay söylüyor. O dakikadan itibaren kaybolup gitti. Yanımızdan kaçtı gitti. Telefonlarına cevap vermiyor. İki ay oldu halen daha bulamıyoruz. Biz savcıya gittik. Şikayetçi olduk. Fakat ifadesini alıp serbest bırakılmış. Ses kaydını buldum. Kendisinin Almanya’dan İtalya’ya geçeceğini, 100 bin Euro para alacağını, kimseyi dolandırmadığını söylüyor. Biz de şu anda bekliyoruz." dedi.

'ARABAYI SATTIĞIMI DUYDU'

İlçede esnaflık yapan M.B. ise aracını sattığını duyan Kerim M.'nin kendisi ile iletişime geçtiğini anlatarak şöyle dedi:

"Arabayı sattığımı duydu. Bende para olduğunu anladı. Benden parayı iki aylık kullanmak için istedi. Ev alıp ev sattığını söyleyerek kar vereceğini söyledi. Ben de tekrar yeniden araç alacağımı söyledim. İki aylık süre sonunda parayı istedim. Benden 15 gün süre istedi. Euro geldiğini, Türk parasına çevireceğini söyledi.