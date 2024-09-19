YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara 19 Eylül 2024 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekecek.