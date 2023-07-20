YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 17-18 Haziran'da yapılan YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
SONUÇLARA NASIL BAKILACAK
Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/adresinden erişilebilecek
2023 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek.