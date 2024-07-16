YKS sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YKS sonuçları açıklandı

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı kaydedildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

Adaylara sonuç belgesinin gönderilmeyeceği ifade edildi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına dair bilgiler vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Ersoy, YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve adayların sonuçlarını öğrenmek için https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebileceklerini açıkladı.

2024-YKS kapsamında, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu sınava toplamda 3 milyon 120 bin 878 aday başvuruda bulundu.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da resmi internet sitesinde yayımladı.

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